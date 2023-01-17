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05:59, 17 января 2023Интернет и СМИ

Девушка узнала неприятную правду о подруге и отказалась приходить на ее свадьбу

Девушка узнала о свадьбе подруги с ее бывшем другом и отказалась приходить на торжество

Фото: Thomas William / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала неприятную правду о близкой подруге и отказалась приходить на ее свадьбу. Она рассказала, что решила познакомить нового знакомого со своей подругой, после чего они поругались, и ей пришлось разорвать с ним связь. Однако позже тот парень стал женихом подруги, и они вместе решила пригласить героиню истории на торжество.

Автор поста написала, что у нее была подруга по имени Клара, с которой она была очень близка. «Она борется с некоторыми психологическими проблемами, и я была всегда рядом и помогла ей», — отметила рассказчица.

В начале прошлого года героиня история встретила парня по имени Брэд и решила познакомить его со своими друзьями. «У Брэда и Клары случился жаркий спор, они ругались о какой-то глупой вещи — что-то вроде того, защитит ли вас пистолет, если у нападавшего будет нож, но он атакует неожиданно», — вспомнила она. По ее словам, ссора дошла до оскорблений, что крайне ее удивило, так как никто из них раньше так не выражался.

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В течение нескольких дней рассказчица пыталась поговорить с Кларой и помочь помириться с Брэдом, однако она отказывалась. «Она поставила ультиматум: либо я разрываю отношения с ним, либо она перестанет общаться со мной», — рассказала автор. Девушка отметила, что ценила подругу и знала ее дольше, поэтому, хоть и неохотно, но выбрала ее. «Я была откровенна с Брэдом и объяснила ему всю ситуацию», — добавила она.

«Через некоторое время Клара исчезла. Она часто так делала, когда ее психологическое состояние ухудшалось. Я отправляла ей несколько сообщений, чтобы узнать о ее самочувствии, но не получила ответа», — написала героиня истории. Однако недавно Клара вышла на связь, объявила подруге о своей помолвке с Брэдом и пригласила ее на свадьбу.

«После того, как я преодолел свой шок, я спросила, почему они вместе. Она сказала, что он был рядом с ней, когда она переживала трудные времена», — пересказала автор. Девушка отклонила приглашение, из-за чего Клара расстроилась и призвала ее перестать обижаться.

В комментариях под постом пользователи предположили, что Клара оправдывает свои поступки своим психологическим здоровьем. Многие также поддержали решение автора не присутствовать на свадьбе.

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Олег Давыдов
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