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10:35, 17 января 2023Мир

Проигравшего на выборах республиканца задержали за стрельбу по домам демократов

Abqjournal: проигравший на выборах республиканец задержан за стрельбу по домам демократов

Кадр: Albuquerque Journal / YouTube

Полиция города Альбукерке в Штате Нью-Мексико задержала проигравшего на выборах члена Республиканской партии Соломона Пенью за стрельбу по домам демократов. Об этом сообщает Abqjournal.

Пенья неоднократно заявлял, что местные выборы, в которых он принимал участие, были сфальсифицированы. Он также без приглашения приходил в дома трех из преследуемых чиновников, жалуясь на нечестную гонку.

Полиция подозревает его в найме четырех мужчин, которым он заплатил за стрельбу по домам двух комиссаров округа и двух законодателей штата. Следователи также считают, что республиканец участвовал в беспорядках при штурме Капитолия 6 января 2021 года в Вашингтоне.

8 ноября прошлого года в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Республиканцы заняли 222 места в палате представителей.

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Виктория Кондратьева
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