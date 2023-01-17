Заключенный пожаловался в Верховный суд России на недостачу в зарплате

«Ъ»: заключенный колонии «Снежинка» подал жалобу в ВС России из-за невыплаты надбавок

Заключенный хабаровской колонии «Снежинка» подал в Верховный суд (ВС) России жалобу на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) из-за недостачи в зарплате. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пожизненно осужденный Андрей Ресин заявил, что ему недоплатили более девяти тысяч рублей за 11 месяцев работы парикмахером в условиях Крайнего Севера. В данном случае речь идет о невыплате так называемых северных надбавок. Ресин получает зарплату в размере 933 рублей, а с доплатами она составляет 1746 рублей. С осени 2021 года заключенный судится с ФСИН, требуя доплатить ему деньги, но судебные инстанции ему отказывают, исходя из того, что отношения между тюремным ведомством и работающими осужденными являются нетрудовыми.

Между тем, по данным ФСИН, в районах Крайнего Севера и приравненных территориях находятся 82 колонии, в которых содержатся 33,5 тысячи заключенных. Из них трудятся более 17 тысяч человек. Во ФСИН считают, что они не имеют права рассчитывать на северные надбавки. К тому же трудящиеся осужденные обеспечиваются государством питанием, предметами гигиены и «одеждой по сезону», отмечают там.

Ресин называет такое отношение к заключенным дискриминацией и указывает на существенную разницу в ценах на продукты в магазине «Снежинки» и колониях, не расположенных на севере.

В президентском Совете по правам человека (СПЧ) выразили готовность разработать законопроект, защищающий права заключенных. Его представитель Ева Меркачева заявила, что работающие осужденные имеют право на северные надбавки.

Ресин был пожизненно осужден за тройное убийство, совершенное в 1999 году.