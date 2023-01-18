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21:26, 18 января 2023Бывший СССР

В Грузии позитивно оценили восстановление авиасообщения с Россией

Грузинские депутаты позитивно оценили восстановление авиасообщения с Россией

Фото: Pixabay

Грузинские депутаты из парламентского большинства заявили, что восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией будет положительно отражаться на жителях страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Хочу всем напомнить, что в России проживает до миллиона этнических грузин, и если будет авиасообщение между двумя странами, то это, безусловно, будет позитивным для наших сограждан», — подчеркнул депутат Давид Матикашвили.

Другой парламентарий, Рати Ионатамишвили, отметил, что от такого решения будет только лучше грузинским гражданам.

Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе также заявил, что оппозиция Грузии и ее сторонники не хотят снятия санкций на полеты. «К счастью, большинство грузинского общества составляют люди, которых невозможно обмануть», — сказал Мдинарадзе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров понадеялся на скорое возобновление авиасообщения с Грузией. По словам Лаврова, контакты между Россией и Грузией в настоящее время активно развиваются. Он также отметил, что в настоящее время Грузия испытывает серьезное давление Запада, требующего присоединиться к санкциям против России.

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Марина Совина
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