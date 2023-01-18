Президент Путин возложил цветы к «Рубежному камню» к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин посетил Санкт-Петербург и возложил цветы к «Рубежному камню» к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Кадры с траурного мероприятия опубликованы в Telegram-канале «Кремль.Новости».

На опубликованных Кремлем кадрах видно, как Путин возлагает цветы к монументу, отступает на несколько шагов назад и кланяется памятнику.

«Рубежный камень» установлен в месте кровопролитных боев за левый берег Невы в 1943 году, целью которых была деблокада осажденного Ленинграда. В районе Невского пятачка погибли более 50 тысяч советских солдат. 18 января 1943 года части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта, был освобожден Шлиссельбург и южное побережье Ладоги.

Надпись на «Рубежном камне» гласит: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

О том, что президент России в середине января посетит Санкт-Петербург и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Северной столицы, со ссылкой на собственные источники писали «Ведомости».