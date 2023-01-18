Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:34, 18 января 2023Россия

Путин возложил цветы к «Рубежному камню» к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Президент Путин возложил цветы к «Рубежному камню» к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин посетил Санкт-Петербург и возложил цветы к «Рубежному камню» к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Кадры с траурного мероприятия опубликованы в Telegram-канале «Кремль.Новости».

На опубликованных Кремлем кадрах видно, как Путин возлагает цветы к монументу, отступает на несколько шагов назад и кланяется памятнику.

«Рубежный камень» установлен в месте кровопролитных боев за левый берег Невы в 1943 году, целью которых была деблокада осажденного Ленинграда. В районе Невского пятачка погибли более 50 тысяч советских солдат. 18 января 1943 года части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта, был освобожден Шлиссельбург и южное побережье Ладоги.
Надпись на «Рубежном камне» гласит: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

О том, что президент России в середине января посетит Санкт-Петербург и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Северной столицы, со ссылкой на собственные источники писали «Ведомости».

Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Пасечник заявил о возвращении в ЛНР 30 освобожденных из плена российских военных
В российском аналоге Google Play появились платные приложения
Стало известно о погибшем в результате падения вертолета у детсада под Киевом
Белла Хадид снялась в белье в рекламе Victoria’s Secret
Молодого шеф-повара ресторана похитили и изнасиловали в российском городе
В российском детсаду у ребенка выявили туберкулез
Покрывшаяся льдом и сосульками машина на парковке рассмешила москвичей
Российский дальнобойщик пошел на обгон и отправил в кювет четыре фуры
Предсказана рекордная жара в 2024 году из-за Эль-Ниньо
Оценено изменение жилищных условий россиян за 10 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.