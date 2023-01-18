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00:32, 18 января 2023Экономика

Для жителей Донбасса предложили ввести мораторий на взыскание долгов

РБК: Минюст России предложил на 3 года запретить взыскание долгов с жителей Донбасса

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Минюст России предложил ввести трехлетний мораторий на взыскание долгов с граждан проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в среду, 18 января, пишет РБК со ссылкой на соответствующие поправки, разработанные ведомством.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"». Речь идет о задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть перед банками и микрофинансовыми организациями. При этом запрет не распространяется на долги физическим лицам, долги по предпринимательским займам и долги за коммунальные услуги.

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Предполагается, что запрет на взыскание задолженности с жителей Донбасса будет действовать до 1 января 2026 года. В течение переходного периода власти намерены урегулировать вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России и в систему органов государственной власти, пояснил собеседник издания в Минюсте.

Законопроект согласован с Минфином, Федеральной службой судебных приставов (ФССП), а также с государственно-правовым управлением президента России и внесен в правительство, пишет издание.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договор о принятии новых регионов в состав страны. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за вхождение в состав России.

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Марина Совина
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