В России подсчитали уровень «смертности» компаний

FinExpertiza: число ликвидированных компаний в 2022 году снизилось на 25%

В 2022 году число ликвидированных компаний в России снизилось на 25 процентов — до 280,2 тысячи, уровень «смертности» бизнеса опустился до минимального за семь лет, подсчитали специалисты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Число регистраций коммерческих предприятий выросло на 8,6 процента — до 242,1 тысячи. При этом перевес в сторону ликвидаций сохраняется: открытия обошли закрытия только в 19 регионах. В лидерах по самой большой доле новых бизнесов относительно ликвидированных — Калмыкия, Тыва, Карачаево-Черкесия. В десятку по этому показателю вошли также Москва и область, по абсолютному приросту численности компаний они на первых местах. Меньше всего открытий относительно закрытий наблюдалось в Воронежской области, Коми, Башкирии.

В последние годы число закрытий стабильно превышало количество открытий на фоне начатой в 2016 году кампании по борьбе с фирмами-однодневками. Статистика 2022 года в целом повторяет закономерности 2021-го: открытия тогда выросли на 4 процента, закрытия на 27 процентов.

Масштабы ликвидаций предприятий сокращаются, что указывает на завершение основного этапа чистки реестра юрлиц от недействующих бизнесов. В прошлом году, по словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, разница между появившимися и ликвидированными компаниями стала минимальной с начала борьбы с фиктивными или недействующими бизнесами.

При этом нынешняя статистика регистрации компаний пока может не отражать последствий экономической нестабильности прошлого года: основная часть фактически закрывшегося бизнеса может еще длительное время числиться в реестре. «Общее количество оставленных в 2022 году компаний будет известно в 2023 году», — пояснила Трубникова.

При этом уже известно, что в прошлом году в России выросло число судебных банкротств граждан: процедуру прошли 278,1 тысячи физлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Рост оказался медленнее, чем годом ранее, но может продолжиться в 2023-м году на фоне кризиса и снижения платежеспособности населения.