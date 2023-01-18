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08:45, 18 января 2023Мир

Сноуден прокомментировал слухи о жизни в конспиративной квартире КГБ

Экс-сотрудник спецслужб США Сноуден отрицает слухи о жизни в конспиративной квартире КГБ

Фото: Olesya Astakhova / Reuters

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, находящийся в России, отрицает слухи о том, будто он жил в конспиративной квартире КГБ в Москве. Цитату приводит РБК.

«Они даже знают, на каком я этаже! Какая сенсация!» — поиронизировал Сноуден. Так он прокомментировал сообщения издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом, объявлено нежелательной организацией). Сноуден подчеркнул, что не сотрудничает «со шпионами» и не живет в конспиративных квартирах.

Он живет в России с 2013 года, где оказался в результате побега из США. Это произошло после того, как Сноуден рассказал о слежке за гражданами, которую вело Агентство национальной безопасности. США обвинили его в шпионаже, они добиваются его выдачи. В сентябре 2022-го Сноуден получил российское гражданство.

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Виктория Кондратьева
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