Плюс-сайз-модель снялась обнаженной и порадовала фанатов

Плюс-сайз-модель Изабель Николлс снялась полностью обнаженной в саду и порадовала фанатов

Плюс-сайз-модель Изабель Николлс поделилась откровенным снимком и порадовала фанатов. Соответствующие кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном фото 18-летняя манекенщица позирует полностью обнаженной перед камерой, лежа на вязаном пледе белого цвета в саду. При этом она повернула голову вбок, а ноги приподняла вверх. Также девушка собрала свои волосы в пучок и зафиксировала их заколкой-крабиком, небрежно распустив одну прядь у лица.

Поклонники оценили фотосессию Николлс, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала 38 тысяч лайков. «Ты вообще настоящая? Красивая какая», «Совершенная красота», «Ты прекрасная богиня», «Тот, кто говорит, что нельзя есть торты, а то растолстеете. Пожалуйста, ешьте и ничего не стесняйтесь!», «Невероятная», — высказывались они.

Ранее американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра также продемонстрировала фигуру в откровенном наряде. 26-летняя знаменитость снялась во дворе собственного дома в разноцветном купальнике с широким вырезом, который оголял ее живот и грудь.