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15:14, 19 января 2023Экономика

Розничный кредитный портфель Альфа-Банка превысил полтора триллиона рублей

Альфа-Банк увеличил розничный кредитный портфель на 25 процентов по итогам 2022 года

Фото: Пресс-служба «Альфа-Банка»

Альфа-Банк увеличил розничный кредитный портфель на 25 процентов по итогам 2022 года, в результате чего он превысил полтора триллиона рублей. Более 50 процентов в розничном кредитном портфеле банка составляют кредиты наличными (+19 процентов с начала года) и ипотека (+25 процентов с начала года). Портфель ипотечных кредитов превысил 500 миллиардов рублей.

«В 2022 году мы сделали акцент на качественной диверсификации кредитного бизнеса — запустили автокредитование, где уже вошли в топ-6 банков по объемам ежемесячных выдач, предложили клиентам кредит под залог имеющегося жилья, вышли в сегмент микрокредитования. Выдачи кредитных карт выросли более чем на четверть в сравнении с 2021 годом во многом благодаря карте "Год без %" — у нее просто нет аналогов на рынке.

Мы внедрили технологичные инструменты и сервисы, в том числе на базе продвинутой аналитики. Все эти решения формируют прочный задел для ускоренного роста кредитного бизнеса банка в ближайшие годы», — отмечает директор по розничному бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков.

По данным аналитического агентства Frank RG ,Альфа-Банк занимает уверенное первое место по размеру кредитного портфеля среди российских частных банков и третье — среди всех банков страны.

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Татьяна Романова
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