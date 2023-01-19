Эксперт по отношениям перечислила красноречивые признаки измены

Эксперт по отношениям Уорд: неожиданные подарки и комплименты могут быть признаками измены

Неожиданные комплименты и подарки со стороны партнера могут свидетельствовать о его неверности, заявила эксперт по отношениям Луэнн Уорд. В беседе с Daily Mail она перечислила ряд красноречивых признаков измены, которые не стоит оставлять без внимания.

По словам специалистки, одним из главных тревожных сигналов является увеличение времени использования социальных сетей или продолжающееся общение с экс-возлюбленными. «Может показаться, что в этом нет ничего страшного. Но то, что ваш партнер регулярно просматривает профиль бывшей или общается с ней в чате, никогда не является хорошим знаком для отношений», — объяснила она. Нехорошим сигналом можно считать и то, что человек не расстается с телефоном даже в туалете.

Еще один тревожный знак — повышение или понижение интереса к интимной близости со стороны партнера. Согласно опыту Уорд, должны насторожить любые значительные изменения в сексуальных аппетитах и предпочтениях. Часто при появлении увлечения на стороне человек хочет избежать любых проявлений близости, будь то половые контакты, поцелуи или объятия. Из-за этого он не ложится спать одновременно с постоянным избранником. В то же время наличие тайной жизни будоражит нервы и возбуждает, из-за чего либидо неверного партнера может, наоборот, усилиться.

Также заподозрить неладное можно при внезапном увеличении знаков внимания. Часто при помощи подарков и комплиментов изменник стремится избавиться от чувства вины. Возможно и противоположное поведение: неверный партнер начинает странно себя вести. Он беспричинно злится, раздражается, затевает ссоры, чтобы таким образом переложить ответственность за измену и разрушение отношений.

Помимо этого, эксперт порекомендовала задаться вопросом, не изменяет ли возлюбленный, если до него стало невозможно дозвониться или узнать, чем он занят вне работы.

Ранее эксперты по отношениям Анна Ричардс и Хейли Куинн назвали способы перестать думать о не отвечающем взаимностью человеке. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей о том, с кем отношения невозможны, надо не судить о нем по одной встрече и трезво оценивать его недостатки.

