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18:36, 19 января 2023Среда обитания

Метеоролог объяснил заснятое в Турции необычное природное явление

Синоптик Позднякова объяснила появление необычного облака в Турции климатом региона

Кадр: видео страница «РЕН ТВ» во «ВКонтакте»

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила появление необычного облака, которое засняли во время заката на небе в турецком городе Бурсе. О его происхождении она высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

О том, что жители и гости турецкого города Бурсы начали публиковать в сети фотографии необычного облака, которое появилось на небе во время заката, ранее сообщило издание Daily Mail. Редкое зрелище пользователи сети сравнивали с гигантским глазом, а также тарелкой НЛО.

«Облака могут иметь настолько причудливую форму, поэтому представить себе все что угодно, даже когда это фотографируется в естестве. А сейчас еще есть возможности обработки фотографии, поэтому сложно делать домыслы по изображениям. Я сама ходила в экспедиции, где видела облако, похожее на ядерный гриб, я была в ужасе», — рассказала синоптик.

По ее словам, в турецком регионе в силу климатических особенностей могут появляться самые необычные формы кучевых облаков.

«Ситуация в Турции действительно такая, что там проходят фронты, бывают грозы, более того, на побережье, где граница суши и моря, возможно развитие самых причудливых форм кучевой облачности», — добавила Позднякова.

Ранее россияне заметили необычное оптическое явление в горах Шерегеша. На кадрах виднен гало-эффект — оптическое природное явление, во время которого вокруг Солнца возникает светящееся кольцо. Гало похоже на радугу, но если летом свет отражается в кристаллах воды, то зимой — в ледяных частицах.

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Кирилл Садовский
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