Российские полицейские задержали мигрантов с начиненными наркотиками мандаринами

В Иванове полицейские задержали двоих мигрантов с начиненными наркотиками 70 мандаринами

В Иванове полицейские задержали двоих выходцев из Средней Азии, подозреваемых в распространении наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Ивановской области.

Стражи порядка обратили внимание на подозрительных мужчин и изъяли у них четыре свертка с мефедроном. Позже они выяснили, что мигранты приехали в город из Москвы. Во время досмотра их автомобиля сотрудники МВД обнаружили три пакета, в которых лежало 70 мандаринов. Внутри них эксперты нашли синтетические наркотики — фигуранты использовали цитрусовые как контейнеры для транспортировки нелегального товара.

Выяснилось, что подельники прятали начиненные метадоном мандарины в условленные места, координаты которых отправляли в мессенджере наркодельцам. Те же передавали сведения о локации оплатившим товар клиентам.

Помимо этого в салоне авто было найдено 30 свертков с гашишем массой 50 граммов.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела. По решению суда их поместили в СИЗО.