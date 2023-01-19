Российские полицейские задержали мигрантов с начиненными наркотиками мандаринами
В Иванове полицейские задержали двоих выходцев из Средней Азии, подозреваемых в распространении наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Ивановской области.
Стражи порядка обратили внимание на подозрительных мужчин и изъяли у них четыре свертка с мефедроном. Позже они выяснили, что мигранты приехали в город из Москвы. Во время досмотра их автомобиля сотрудники МВД обнаружили три пакета, в которых лежало 70 мандаринов. Внутри них эксперты нашли синтетические наркотики — фигуранты использовали цитрусовые как контейнеры для транспортировки нелегального товара.
Выяснилось, что подельники прятали начиненные метадоном мандарины в условленные места, координаты которых отправляли в мессенджере наркодельцам. Те же передавали сведения о локации оплатившим товар клиентам.
Помимо этого в салоне авто было найдено 30 свертков с гашишем массой 50 граммов.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела. По решению суда их поместили в СИЗО.