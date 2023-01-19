Пятерых сотрудников российской колонии задержали по делу о пытках

В Калмыкии пятерых сотрудников колонии задержали по подозрению в избиении заключенных

В Калмыкии задержали пятерых сотрудников исправительной колонии № 2 Управления ФСИН России по подозрению в избиении двух заключенных. Об этом в четверг, 19 января, сообщил уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев в своем Telegram-канале.

Фигурантам предъявлены обвинения в преступлении по части 4 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением пыток») УК РФ. 5 августа 2022 года он вместе с другим уроженцем Республики Дагестан Даудом Курамагомедовым напал на сотрудников колонии, в результате чего один из охранников скончался. По словам омбудсмена, после произошедшего к заключенным стали применять пытки.

Алиев направил обращения к директору ФСИН Аркадию Гостеву и уполномоченному по правам человека в Республике Калмыкия Валерию Чубу. В результате были проведены проверки и выявлены нарушения. Заключенных Атимагомедова и Курамагомедова признали потерпевшими.

14 декабря сообщалось, что в Оренбургской области троих полицейских осудили за пытки над задержанным в отделении.