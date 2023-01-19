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19:20, 19 января 2023Из жизни

Учительница не смогла влезть в платье мечты и похудела на 51 килограмм

Учительница из Австралии не смогла влезть в платье мечты и похудела на 51 килограмм

Фото: Shutterstock

Учительница из Нового Южного Уэльса, Австралия, изменила пищевые привычки и отказалась от огромных порций, чтобы влезть в платье мечты. Она раскрыла секрет похудения на 51 килограмм в материале для Daily Mail.

25-летняя Лора Мюррей рассказала, что полтора года назад весила почти 122 килограмма. Она чередовала переедание с голоданием и часто плохо себя чувствовала. В один день она могла съесть огромную тарелку спагетти и большую порцию еды навынос, а в другой — сидеть на питьевой диете.

Однажды Мюррей не смогла надеть платье, которое ей очень нравилось, и в этот момент решила поменять образ жизни. Австралийка призналась, что ей было очень трудно изменить устоявшиеся привычки, но желание чувствовать себя лучше и повысить самооценку помогало ей двигаться вперед.

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В первую очередь женщина отказалась от огромных порций еды и заменила их на сбалансированные блюда, богатые протеином. Это помогало ей насыщаться меньшим количеством пищи и получать необходимые питательные вещества. Помимо этого, Мюррей занялась спортом: каждый день пробегала по 10 километров, приседала и подтягивалась на турнике на открытом воздухе.

В итоге ей удалось сбросить 51 килограмм лишнего веса за полтора года. Тем, кто хочет похудеть, Мюррей посоветовала научиться следить за размером порций и узнать свою дневную норму калорий. «Я чувствую себя самой счастливой в последнее время! Я не могу перестать улыбаться», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Англии жительница города Стокпорт, 30-летняя Эйн О'Конор, сбросила 38 килограммов благодаря одному изменению в образе жизни. Ежедневно она проходила около 10 тысяч шагов, смотрела фитнес-видео, начала считать калории и следить за питанием.

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Алиса Дмитриева
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