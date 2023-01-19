В Москве выставили на продажу рекордное число новостроек

«Метриум»: в декабре 2022 года в Москве продавалось 70,4 тысячи объектов в новостройках

В декабре 2022 года на рынок недвижимости Москвы выставили на продажу рекордное число квартир и апартаментов в новостройках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Метриум».

Объем предложения к указанному месяцу достиг исторического максимума — 70,4 тысячи объектов. В старых границах Москвы продавалось 52,3 тысячи лотов, а в Новой Москве — 18,09 тысячи лотов.

В компании высокие показатели объяснили тем, что на рынок вышли проекты, реализацию которых откладывали из-за пандемии коронавируса. «Девелоперы рассчитывали на высокий отложенный спрос после окончания действия коронавирусных ограничений. Однако специфические социально-политические обстоятельства 2022 года привели к снижению покупательской активности», — заявили эксперты.

Ранее в компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» пришли к выводу, что по итогам 2022 года средний чек московской новостройки в массовом сегменте снизился на 4,7 процента. Средняя стоимость новостройки в границах старой Москвы составила 12,5 миллиона рублей.