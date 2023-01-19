Работавшего на мошенников российского подростка задержали за обман пенсионерок

В Абакане полиция задержала работавшего на мошенников подростка за обман трех пенсионерок

В Абакане полиция задержала работавшего на мошенников 17-летнего подростка за обман трех пенсионерок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю.

Ему предъявили обвинение и поместили под домашний арест.

По версии следствия, в начале января 2023 года с юношей связался неизвестный и предложил ему подработку. Молодой человек должен был забирать деньги у обманутых аферистами пенсионерок и переводить их на указанные счета. За это ему было обещано вознаграждение в размере от пяти до десяти процентов от всей суммы.

Юноша согласился. 12 января 72-летней жительнице Абакана позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь совершила ДТП, в результате которого пострадала она сама и другой человек. Звонивший потребовал от россиянки полтора миллиона рублей за невозбуждение дела в отношении дочери и оплату лечения второму пострадавшему. Пенсионерка согласилась отдать часть суммы, 360 тысяч рублей, возле дома на улице Володарского, однако за несколько минут до передачи зашла домой к дочери и узнала, что та ни в какую аварию не попадала. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Дальнейшие переговоры с мошенниками велись под контролем стражей порядка. После получения денег юноша был задержан с поличным. Выяснилось, что он был причастен к совершению двух аналогичных преступлений — хищению 189 тысяч рублей у 89-летней местной жительницы и 190 тысяч у 70-летней пенсионерки.