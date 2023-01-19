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15:28, 19 января 2023Экономика

МТС вошла в десятку лучших ИТ-работодателей

МТС вошла в первую десятку ИТ-компаний России в рейтинге лучших работодателей 2022 года

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

МТС стала единственным оператором мобильной связи, попавшим в первую десятку ИТ-компаний России в рейтинге лучших работодателей страны 2022 года, опубликованном на площадке Хабр Карьера.

Рейтинг формируется с помощью сотрудников компаний, которые оценивают работодателей по уровню заработной платы, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста и другим показателям.

ИТ-специалисты МТС выше всего оценили комфортность условий труда, современные технологии, используемые в экосистеме, и ее социальный вклад. Описывая преимущества работодателя в отзывах, сотрудники чаще всего упоминали стабильность компании.

«МТС в десятке лучших работодателей — заслуга слаженной работы нашей команды. Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. МТС — интереснейшее место для построения карьеры ИТ-специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей. Уверен, это только начало! У нас много планов, как сделать работу наших сотрудников еще лучше и интереснее», — прокомментировал событие первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

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Татьяна Романова
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