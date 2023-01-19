Российское рейтинговое агентство АКРА присвоило «Роснефти» наивысший кредитный рейтинг

Ведущее российское кредитно-рейтинговое агентство АКРА присвоило «Роснефти» и выпускам облигаций компании, в том числе номинированному в юанях, наивысший кредитный рейтинг — AAA(RU). Об этом говорится в сообщении агентства.

Таким образом, «Роснефть» стала первой нефтяной компанией России, получившей наивысшие кредитные рейтинги от двух ведущих российских кредитно-рейтинговых агентств — АКРА и «Эксперт РА».

Эксперты АКРА отметили сильные рыночные позиции «Роснефти» и бизнес-профиль, низкую долговую нагрузку, сильную ликвидную позицию, высокую операционную эффективность и оценку корпоративного управления компании. Агентство также выделяет высокую диверсификацию каналов и рынков сбыта «Роснефти».

Аналитики АКРА также высоко оценили стратегию развития, систему управления рисками и финансовую прозрачность «Роснефти». Отмечается, что результатом реализации стратегии компании является устойчивый рост как производственных, так и финансовых показателей.

Присвоение агентством АКРА «Роснефти» наивысшего кредитного рейтинга (по национальной шкале) свидетельствует о том, что санкционные ограничения, в условиях которых компания вынуждена работать, не оказали негативного влияния на ее кредитоспособность и финансовую устойчивость.

Это подтверждается стабильно растущими операционными и финансовыми показателями, которые публикует компания.

В частности, по итогам девяти месяцев «Роснефти» удалось достичь рекордных по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет значений выручки (7,2 триллиона рублей) и EBITDA (2 триллиона рублей). Динамика роста этих показателей составила 15,7 и 21,8 процента соответственно.

Реализация мероприятий, направленных на поддержание финансовой устойчивости, позволила по итогам девяти месяцев сократить уровень задолженности по предоплатам и финансовый долг компании на 17 процентов по сравнению с началом 2022 года. Отношение чистого финансового долга к EBITDA на конец отчетного периода составило 1,1х по сравнению с 1,3х на начало года.

«Роснефть» также уверенно сохраняет лидирующие позиции среди мировых мейджоров отрасли по добыче углеводородов. За девять месяцев этот показатель достиг 4,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки при росте на 2,2 процента в годовом выражении. В отличие от «Роснефти», добыча большинства западных компаний за этот же период снижалась: bp — на 31 процент, Shell — на 12 процентов, Chevron — на 3 процента.

Кроме того, акции «Роснефти» стабильно держатся среди ценных бумаг, рекомендуемых инвесторам с наиболее значительным потенциалом роста. В частности, аналитики Альфа-Банка, инвестбанка «Синара», Газпромбанка и других рекомендуют покупать акции «Роснефти», оценивая потенциал роста в среднем более чем в 20 процентов. Такие прогнозы обусловлены как недооценкой бумаг российской нефтяной компании и ее стабильной дивидендной политикой, так и ее неизменно растущими производственными показателями на фоне баланса спроса и предложения на мировых рынках углеводородов.

