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18:40, 19 января 2023Культура

Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем

Советский и российский актер Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Советский и российский актер Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем. В ходе беседы с Пятым каналом он посетовал на то, что вынужден терпеть уколы.

По словам Басилашвили, он чувствует себя плохо, потому что болеет. «Должен играть спектакль. Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — рассказал артист.

При этом актер подчеркнул, что намерен вылечиться и вернуться к прежней жизни — 24 января ему предстоит выйти на сцену и сыграть в спектакле «Лето одного года», билеты на который уже распроданы.

В январе прошлого года актер второй раз заразился коронавирусной инфекцией. До этого, в начале 2021 года, Басилашвили был госпитализирован с коронавирусом. Тогда инфекцию выявили у его жены и дочери.

Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 в Москве. Он известен по таким фильмам, как «Служебный роман», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих», «Небеса обетованные» и многим другим.

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Варвара Кошечкина
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