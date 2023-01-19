Условия Германии по поставкам танков Украине объяснили

Политолог Топорнин назвал переводом стрелок условия Германии по поставкам танков Украине

Германия выставляет условия Соединенным Штатам по поставке танков Украине, чтобы не стать основным поставщиком боевых машин. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Позиция Берлина

Готовность Берлина передать Украине танки Leopard 2 в случае отправки Вашингтоном в зону боевых действий танков Abrams — это попытка канцлера ФРГ Олафа Шольца достигнуть коллективного решения вопроса, считает политолог.

«Было предсказуемо, что Германия может согласиться на поставку танков при выполнении ряда условий — и если это будет коллективное решение, и если США решат поставить свои танки Abrams. Военные эксперты считают, что танки Leopard 2 одни из лучших в мире, но мы знаем, что и машины Mercedes и BMW тоже одни из лучших в мире. Немцы умеют строить и машины, и танки, но это не основание для того, чтобы только они поставляли свои танки Украине», — сказал он.

Шольц грамотно отыграл давление на Германию и теперь перевел стрелки на Вашингтон. Теперь Вашингтон должен подключиться и принимать решение Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

Ответ США

Для американцев требования Германии стали неожиданностью, и сейчас они будут думать над этим, считает Николай Топорнин.

«Наверняка они будут обсуждать и спрашивать друг у друга, готовы ли они поставить танки. Может быть, они примут принципиальное решение о поставке. США скажут, что готовы поставить танки на Украину, такое коллективное решение может быть принято», — заключил он.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом Шольц дал понять, что Германия может пойти на уступки США в вопросе военной помощи Украине. По данным издания, канцлер согласился передать их Украине, если США также начнут осуществлять поставки танков Abrams.