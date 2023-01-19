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09:53, 19 января 2023Россия

В Москве студент получил повестку на военные сборы и попытался покончить с собой

Baza: московский студент получил повестку на военные сборы и попытался покончить с собой

Фото: Карпов Сергей / ТАСС

Студент московского колледжа получил повестку на военные сборы и попытался покончить с собой. Об этом 19 января сообщает Telegram-канал Baza.

По словам матери 19-летнего юноши, сын узнал об отправке на двухнедельные военные сборы и несколько недель находился в подавленном состоянии. Позже мать получила от него прощальное сообщение с просьбой его простить, после чего он выключил телефон и попытался свести счеты с жизнью.

По данным канала, после неудачной попытки покончить с собой студент вышел на улицу и обратился за помощью к незнакомой женщине, которая вызвала скорую. Студента госпитализировали.

Ранее сообщалось, что 23-летний командир взвода войсковой части Росгвардии совершил суицид в московском общежитии. По факту случившегося организовано расследование.

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Варвара Родикова
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