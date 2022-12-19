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11:27, 19 декабря 2022Силовые структуры

Командир взвода войсковой части Росгвардии совершил суицид в общежитии

В Москве 23-летний командир взвода войсковой части Росгвардии совершил суицид в общежитии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На западе Москвы 23-летний командир взвода войсковой части Росгвардии покончил с собой. Об этом сообщает МК.

Лейтенанта обнаружили мертвым примерно в десять часов вечера 18 декабря в его комнате в общежитии на территории части. По характеру травм стало понятно, что мужчина совершил суицид.

После этого было начато расследование.

15 декабря сообщалось, что в подмосковном Раменском полицейский УВД на метрополитене покончил с собой в день свадьбы.

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Елизавета Новикова
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