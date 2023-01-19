Актер сериала «Ладога» умер в 18 лет

Российский актер Арсен Суховский умер в 18 лет

Умер российский актер Арсен Суховский. Об этом его приемная мать, продюсер Юлианна Медведева сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артист скончался в возрасте 18 лет. Причина его смерти не уточняется.

«Наш мальчик, наш Сенька! Я всегда старалась уберечь тебя, любила сильнее всех, была, может, где-то чересчур строга, но так хотела, чтобы ты был достойным человеком. Ты им стал», — написала Медведева.

Она рассказала, что прощание с Суховским состоялось 19 января, в четверг. Оно прошло в Краснодаре.

Арсен Суховский снимался в мини-сериале «Ладога», а также в фильме Михаила Расходникова «Недетский дом». Лента рассказывает о строгом директоре детского дома Андрее Масте и воспитаннице Инне, которая решает пойти против установленных им правил. Помимо Суховского в ней снимались Иван Охлобыстин, Александр Панин и Ирина Розанова.