Неизвестный мужчина покусал посетительницу элитного московского ресторана

Москвичка заявила, что неизвестный мужчина покусал ее в ресторане «Магадан»

В Москве неизвестный мужчина покусал посетительницу элитного ресторана «Магадан». Об этом пишет издание «Подъем».

По словам пострадавшей, инцидент произошел около 4 утра 14 января. Девушка села за столик к компании молодых людей, с которыми уже сидели ее подруги. Неожиданно один из них схватил ее за руку, впился в конечность зубами и прокусил кожу.

«Я пожаловалась охране. Охрана сказала — не обращайте внимания, он ненормальный, он всех ходит и кусает, и меня он тоже покусал. Они его, видимо, знают», — предположила москвичка.

Утром рука у девушки заболела, появились синяк и рана. В травмпункте ей прописали антибиотики. «Через месяц мне надо будет сдать анализы на ВИЧ, гепатит, так как он мне руку прокусил», — сообщила собеседница «Подъема».

Девушка добавила, что ресторан не вышел с ней на связь.

Ранее стало известно, что в Кировском районе Санкт-Петербурга пьяные подростки покусали 27-летнего инспектора во время ночного рейда.

