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11:08, 19 января 2023Экономика

ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram

ВТБ первым в России запустит полноценный онлайн-банк в Telegram

Фото: Shutterstock

ВТБ первым в России запускает работу полноценного онлайн-банка в мессенджере Telegram, сообщается на сайте компании.

«Клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в два раза. Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, причем для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore», — сказано в сообщении.

Отмечается, что запуск банка пройдет в несколько этапов. Сначала клиенты смогут проверять баланс карты и счетов в ВИБ, осуществлять денежные переводы через систему быстрых платежей (СБП), а также пополнять счет мобильного телефона. Потом появится оплата по QR-коду, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов и другие функции.

К концу 2023 года клиентам будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск ряда цифровых продуктов. Отмечается, что цифровой банк создан на базе существующего чат-бота в мессенджере, а его использование абсолютно безопасно.

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Варвара Кошечкина
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