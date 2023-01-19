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15:21, 19 января 2023Культура

Уилл Смит выложил ролик с песней российского рэпера

Актер Уилл Смит выложил ролик с песней российского рэпера Xcho
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Toby Melville / Reuters

Американский актер Уилл Смит выложил ролик с песней «Ты и я» российского рэпера армянского происхождения Xcho. Видео появилось в его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В нем показано, как мужчина при помощи телефона и беговой дорожки снимает сцену езды автомобиля по заснеженной дороге. При этом он использует игрушечную машинку, которая едет по тренажеру. «Вы будете удивлены, но многие эпизоды в фильмах снимаются именно так», — написал Смит.

Однако внимание подписчиков привлекло не содержимое ролика, а музыка в нем. В комментариях появились русскоязычные юзеры, которые начали передавать друг другу приветы и шутить, что актер нанял русского smm-менеджера. Некоторые назвали пост Смита смелым, отметив, что сейчас многие избегают использования русского языка. Другие же пользователи осудили звезду, подчеркнув, что сейчас не время выкладывать треки на русском, поскольку Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины.

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Евгений Шульгин
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