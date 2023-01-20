Россиянам из «банды амазонок» запросили от 25 лет до пожизненного срока

Прокурор запросил от 25 лет до пожизненного срока участникам «банды амазонок» с Дона

В Ростовском областном суде прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить участников «банды амазонок» к срокам от 25 лет колонии до пожизненного лишения свободы за нападения на водителей и полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

Максимальное наказание в колонии особого режима грозит Сергею Синельнику, трем его подельницам Анастасии Синельник, Инессе и Виктории Тарвердиевым — по 25 лет в колонии общего режима. Российский закон не предусматривает пожизненное заключение для женщин, а отбывать срок они могут лишь в колониях общего режима.

По данным следствия, банда, действовавшая в Ставропольском крае и Ростовской области с 2007-го по 2013-й, совершила не менее десяти убийств. Среди ее жертв была семья сотрудника МВД из Нижегородской области Дмитрия Чудакова. С ним, его супругой и двумя малолетними детьми преступники расправились в 2009 году на федеральной трассе «Дон», когда семья возвращалась их отпуска.

На суде Инесса и Виктория Тарвердиевы полностью признали вину, Синельники ее отрицают.