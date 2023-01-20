EBA: число банкиров-миллионеров в Европе выросло до исторического рекорда в 2021 году

В 2021 году число самых высокооплачиваемых сотрудников в европейских банках выросло на 41,5 процента по сравнению с 2020-м, сказано в докладе Европейской службы банковского надзора (EBA).

Количество банковских работников с годовым заработком один миллион евро увеличилось с 1383 до 1957 человек. Это исторический рекорд (сбор данных начался в 2010 году), пишет The Guardian. При подсчетах больше не учитывается Великобритания. До выхода из ЕС она была лидером рейтинга: например, в 2017-м число банкиров из этой страны с заработком один миллион евро составило 3567 человек.

По итогам 2021 года основной прирост числа банкиров-миллионеров (70 процентов) пришелся на Италию, Францию и Испанию. Больше всего богатых банкиров живет в Германии, Франции и Италии. Самый высокооплачиваемый работает в Испании, он заработал от около 14 миллионов евро. Это в 466 раз больше средней зарплаты в этой стране.

Средняя заработная плата в странах Евросоюза составила в 2021 году 33,5 тысячи евро в год (около 2,4 миллиона рублей). Самые высокие зарплаты оказались в Люксембурге (72,2 тысячи евро, или около 5 миллионов рублей).