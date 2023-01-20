Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:39, 20 января 2023Среда обитания

Ведущая Первого канала рассказала об изменениях в жизни после переезда

Ведущая Юлия Барановская рассказала, что ее жизнь изменилась после переезда в частный дом
Юлия Барановская

Юлия Барановская. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская рассказала, что жизнь ее и детей изменилась после того, как они переехали из квартиры в частный дом. Она поделилась подробностями в интервью изданию «7Дней».

По словам ведущей, они переехали в дом два года назад, благодаря чему их жизнь изменилась. Она отметила, что ее сыновья и дочь привыкли к простору. Барановская связала это с тем, что до переезда в Москву жила с детьми в доме в Лондоне.

«А когда спустя годы перебрались в Москву, опять оказались в квартире. Два последниx года снова живем в доме. Я обожаю гостeй и в квартиру иx всегда приглашала, но места как-то не хватало. А теперь — раздолье. Ужасно люблю, когда шум, гам, полный дом детей, друзей, бесконечные сборища», — объяснила Барановская.

Ранее Барановская назвала Москву городом-мясорубкой. Одним из любимых районов столицы телеведущая посчитала Хорошевский, где она жила после переезда в город, — из-за удобного расположения и хороших условий для детей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Назван основной кандидат на пост главы Счетной палаты
Ежемесячная аудитория «Почты Mail.ru» достигла 51 миллиона человек
Разнесший ломбард и травмировавший двух россиян мощный взрыв попал на видео
Диетолог назвал наименее опасный для фигуры десерт
Стали известны подробности операции на сердце у Назарбаева
В Польше предрекли раскол НАТО из-за споров о танках для Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
В Госдуму внесли законопроект о прикомандированных к госорганам росгвардейцах
Гинеколог раскрыла россиянкам опасность корректирующего белья
В российском регионе полицейские избили нагрубившего им отставного полковника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.