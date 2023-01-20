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13:05, 20 января 2023Экономика

В России потратят миллиард на усиление контроля над криптовалютными сделками

«Росфинмониторинг» потратит 340 миллионов рублей на улучшение мониторинга криптовалют

Фото: Shutterstock

«Росфинмониторинг» намерен потратить 340 миллионов рублей на улучшение системы мониторинга и анализа сделок с криптовалютами. На соответствующий тендер, опубликованный ведомством на сайте госзакупок, обратил внимание «Коммерсантъ». С учетом прежних тендеров сумма расходов на систему превысит миллиард рублей.

«Росфинмониторинг» направит средства на модернизацию модуля «Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций» в рамках развития Единой информационной системы. Как объяснил преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов, ведомство хочет расширить состав отслеживаемых криптовалют (bitcoin, bitcoin cash, litecoin, dogecoin), усовершенствовать анализ сведений о владельцах криптоадресов и обеспечить мониторинг и оповещение о направлении средств по криптовалютному адресу.

Кроме того, в рамках модернизации «Росфинмониторинг» планирует наладить обмен информацией о криптоадресах с внешними источниками и улучшить аналитические инструменты и пользовательский интерфейс. В результате власти надеются создать специальный реестр, который соединит адреса кошелька с их предполагаемыми владельцами, рассказал член экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы Михаил Успенский. Таким образом ведомству удастся контролировать подозрительные сделки.

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В мире уже давно успешно работают аналогичные системы мониторинга, такие как Elliptic, CipherTrace, Crystal Blockchain, Bitfury и Chainalysis. Эти механизмы собирают и обрабатывают миллиарды подозрительных и нелегальных кошельков, умеют анализировать взаимосвязи и распределят на кластеры по уровню риска, объяснил СЕО и основатель BitOK Дмитрий Мачихин. Тем не менее российский модуль не сможет равняться с такими системами — выделенных «Росфинмониторингом» денег недостаточно для копирования их функционала, а также найма специалистов, которые могут воплотить это в жизнь.

Директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко добавляет, что под давлением многочисленных санкций будет трудно организовать полноценный обмен информацией отечественного модуля с другими аналитическими системами из мировой криптоотрасли. Российская база данных вряд ли будет в режиме реального времени актуализироваться за счет сведений из внешних источников.

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Софья Ермакова
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