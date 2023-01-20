В России выросла стоимость нелегального сбора информации о гражданах

«Ъ»: стоимость нелегального сбора информации о гражданах в России выросла на 22 процента

В 2022 году стоимость получения личной информации о россиянах выросла на 22 процента по сравнению с 2021 годом. Речь идет о получении данных через инсайдеров в компаниях связи, банках и госорганах. Об этом сообщает «Коммерсант».

Больше всего эта услуга выросла в цене у операторов связи (получение детализации звонков и смс абонентов) — на 60 процентов. Теперь за месячный объем данных просят до 27 тысяч рублей. Эксперты связывают это с тем, что компании стараются пресекать внутренние инциденты. Количество людей, задействованных в преступлениях, растет, что тоже сказывается на стоимости данных.

А стоимость банковского «пробива» почти не изменилась и составила в среднем 25,4 тысяч рублей за одну выписку по счету. Не изменилась и цена незаконно полученных данных из госсистем.

В целом, по данным аналитиков сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, с 2017 года рынок вырос в 7,5 раза.

Ранее сообщалось, что российские компании подверглись новому виду атак с массовой рассылкой смс-сообщений. В результате действий злоумышленников организации несут не только репутационные, но и финансовые потери — убытки могут достигать нескольких миллионов рублей.