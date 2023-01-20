Крупная криптовалютная биржа объявила о банкротстве

Bloomberg: криптобиржа Genesis подала заявление о банкротстве

Крупная криптовалютная биржа Genesis подала заявление о банкротстве после краха криптобиржи FTX, пишет Bloomberg. Такое решение было вызвано большим числом запросов на снятие средств.

Genesis планирует использовать судебный процесс, чтобы попытаться продать активы или собрать деньги. Если этот не увенчается успехом, то кредиторы будут владеть реорганизованным бизнесом. Компания объявила, что у нее есть наличные в размере 150 миллионов долларов. Это позволит ей продолжать работу, разрабатывая план погашения долга перед кредиторами.

В январе Genesis уволила около 30 процентов своего персонала. Временный руководитель Дерар Ислим тогда разослал клиентам письмо, в котором говорилось, что ему нужно дополнительное время, чтобы найти решение проблемы с ликвидностью. Genesis сотрудничала с FTX, в том числе предоставляя той займы.

Еще в ноябре прошлого года Genesis предсказали банкротство. Проблемы с ликвидностью у нее начались после краха FTX.