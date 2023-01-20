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17:41, 20 января 2023Силовые структуры

«Тюремного ангела» Анну Каретникову уволили из ФСИН

Ведущего аналитика Московского управления ФСИН Каретникову отстранили от работы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Аналитика Московского управления ФСИН Анну Каретникову, известную среди заключенных как «тюремный ангел», отстранили от работы. Об этом пятницу, 20 января, в издании «МК» сообщила правозащитник Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, основными претензиями, повлиявшими на увольнение Каретниковой, была раздача заключенным очков, тетрадей, ниток и ведение личного блога в социальных сетях, в котором аналитик рассказывала о проблемах российской тюремной системы и конкретных сложностях, с которыми сталкиваются заключенные в различных СИЗО.

Каретникова сообщила, что после отстранения была вынуждена уехать из страны из опасений о возможном возбуждении в отношении нее уголовного дела. По словам теперь уже бывшего аналитика ФСИН, ей поступали угрозы.

В 2016 году в интервью «Ленте.ру» Анна Каретникова подробно рассказывала об отличии российских и европейских СИЗО, а также о переполненности женского СИЗО №6 в Москве.

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Владимир Седов
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