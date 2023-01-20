«Тюремного ангела» Анну Каретникову уволили из ФСИН

Ведущего аналитика Московского управления ФСИН Каретникову отстранили от работы

Аналитика Московского управления ФСИН Анну Каретникову, известную среди заключенных как «тюремный ангел», отстранили от работы. Об этом пятницу, 20 января, в издании «МК» сообщила правозащитник Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, основными претензиями, повлиявшими на увольнение Каретниковой, была раздача заключенным очков, тетрадей, ниток и ведение личного блога в социальных сетях, в котором аналитик рассказывала о проблемах российской тюремной системы и конкретных сложностях, с которыми сталкиваются заключенные в различных СИЗО.

Каретникова сообщила, что после отстранения была вынуждена уехать из страны из опасений о возможном возбуждении в отношении нее уголовного дела. По словам теперь уже бывшего аналитика ФСИН, ей поступали угрозы.

В 2016 году в интервью «Ленте.ру» Анна Каретникова подробно рассказывала об отличии российских и европейских СИЗО, а также о переполненности женского СИЗО №6 в Москве.