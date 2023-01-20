Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:01, 20 января 2023Силовые структуры

Представившийся сотрудником ФСБ россиянин хотел похитить миллионы у товарища

В Краснодаре лжесотрудник ФСБ вымогал у знакомого 8 млн руб за прекращение уголовного дела

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодаре суд арестовал 27-летнего местного жителя, вымогавшего деньги у знакомого. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года фигурант рассказал другу, что якобы работает в УФСБ. Он предложил товарищу помочь в прекращении уголовного дела, которое была возбуждено против него. Мужчина попросил за это восемь миллионов рублей. Обманутый друг согласился, но рассказал обо всем следователям.

8 декабря 2022 года лжесотрудник ФСБ получил от знакомого полмиллиона рублей в качестве аванса. Тогда его задержали.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на мошенничество.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Страны НАТО не смогли принять решение по отправке Leopard на Украину
У российского браконьера изъяли живых крабов на 2 миллиона рублей
Анонсированы игры для PlayStation VR2
Опубликованы кадры разрушений после минометного обстрела российского села ВСУ
Власти рассказали подробности о минометном обстреле ВСУ белгородского села
Ким Кардашьян обругали в сети за покупку вещей умерших знаменитостей
В Киеве выступили против похорон военных на Лысой горе
Российский теннисист поддержал Нагорный Карабах после матча на Australian Open
Россия резко нарастила поставки угля в одну страну
Россиянам объяснили скидки на вторичное жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.