Представившийся сотрудником ФСБ россиянин хотел похитить миллионы у товарища

В Краснодаре лжесотрудник ФСБ вымогал у знакомого 8 млн руб за прекращение уголовного дела

В Краснодаре суд арестовал 27-летнего местного жителя, вымогавшего деньги у знакомого. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года фигурант рассказал другу, что якобы работает в УФСБ. Он предложил товарищу помочь в прекращении уголовного дела, которое была возбуждено против него. Мужчина попросил за это восемь миллионов рублей. Обманутый друг согласился, но рассказал обо всем следователям.

8 декабря 2022 года лжесотрудник ФСБ получил от знакомого полмиллиона рублей в качестве аванса. Тогда его задержали.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на мошенничество.