Застройщики и банки стали отказываться от выдачи ипотеки по сниженным ставкам

В декабре 2022-го застройщики и банки начали отказываться от ипотеки по сниженным ставкам

В декабре 2022 года застройщики и банки начали отказываться от выдачи ипотеки по пониженным ставкам. Об этом говорится в комментарии Центрального банка (ЦБ) России «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».

По словам авторов документа, в краткосрочном сценарии подобный отказ может стать причиной того, что ипотечные ставки на недвижимость в новостройках повысятся. Они добавили, что по предварительным итогам декабря прошедшего года наращивание кредитов физлицам, как и ранее, происходило преимущественно за счет долгосрочного сегмента из-за сохранения высокого спроса на ипотеку на фоне новостей о возможном закрытии программы льготной ипотеки на новостройки.

В ЦБ предполагают, что вместе с принятым властями решением продлить программу льготной ипотеки на квартиры на первичном рынке до 1 июля 2024 года, но по ставке восемь процентов вместо семи, а также расширить параметры семейной ипотеки спрос на ипотеку под залог договора долевого участия будет либо стабилизироваться, либо несколько снижаться. При этом в качестве поддержки высокой активности в сегменте ипотеки может выступить расширенная программа семейной ипотеки, куда может перераспределиться часть платежеспособного спроса.

В январе эксперты девелоперской компании «Мармакс» пришли к выводу, что самыми популярными форматами жилья, которые будут приобретать по семейной ипотеке, в 2023 году станут двух- и трехкомнатные квартиры, а также малометражные лоты. По мнению специалистов, из-за изменения условий семейной ипотеки ею сможет воспользоваться значительно большее количество семей, и в результате заемщики будут чаще покупать объекты небольшой площади в качестве будущего отдельного дома для детей.