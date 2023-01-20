Аферисты обманули россиян на 17 миллионов рублей под видом игры на бирже

Аферистов из Москвы задержали за обман клиентов на 17 млн рублей под видом игры на бирже

В Москве и Подмосковье полицейские задержали пятерых россиян за обман клиентов на 17 миллионов рублей под видом игры на бирже. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники находили людей, которые искали работу через интернет, и обещали им трудоустройство. В офисах в разных районах столицы лжеменеджеры предлагали клиентам пройти обучение стоимостью от 50 до 300 тысяч рублей якобы для последующей работы на финансовом рынке.

«В процессе учебы перед гражданами разыгрывался "спектакль". Периодически в помещении раздавался громкий звук, что якобы означало получение крупного выигрыша в ходе игры на бирже работниками компании», — добавила Волк.

Мошенники убеждали пришедших к ним граждан вложить деньги в биржевые активы. На самом деле все сделки проходили на симуляторе биржи, а деньги поступали на счета фигурантов.

Во время обысков после задержания в офисах и квартирах подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны и документы, имеющие значение для следствия.

Лидера группировки отправили в СИЗО, троих соучастников поместили под домашний арест, еще одна сообщница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.