Кейт Миддлтон раскрыла секрет своей стройности

Кейт Миддлтон рассказала, что старается заниматься спортом в любое свободное время

Принцесса Уэльская Кэтрин раскрыла секрет своей стройности на встрече с профессиональными регбистами на колясках. Об этом сообщает People.

41-летняя жена принца Уильяма встретилась со спортсменами, чтобы поздравить их с успехами на турнире Rugby League World Cup. В разговоре с атлетами монаршая особа рассказала, как успевает поддерживать форму, несмотря плотный рабочий график и заботу о семье. По словам Кейт Миддлтон, она старается заниматься спортом в любое свободное время.

«Мы [с детьми] всегда немного соперничаем друг с другом. Они все любят спорт, а Луис (сын Кейт Миддлтон — прим. «Ленты.ру») без ума от регби. Спорт для меня — это и беготня за детьми в том числе. Я всегда делаю зарядку, когда у меня есть возможность, даже прыгаю на батуте с детьми перед тем, как отвезти их в школу. Они в том возрасте, когда им просто нравится бегать», — высказалась знаменитость в беседе с регбистами.

В ноябре 2022 года в наряде Кейт Миддлтон увидели поддержку Украины. Знаменитость посетила Украинский общественный центр в Рединге в голубом платье в желтый горох бренда L.K. Bennett. Журналисты Page Six разглядели в одежде монаршей особы цвета украинского флага.