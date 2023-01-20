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13:55, 20 января 2023Россия

Минобороны России заявило о взятии под контроль села в Запорожской области

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Лобковое в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль село Лобковое в Запорожской области. Об этом в пятницу, 20 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что наступательные действия в районе села вели подразделения Восточного военного округа России.

Кроме того, около населенного пункта Каменское было уничтожен ангар с оружием и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в районе села Малая токмачка была поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/ТPQ-37.

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В министерстве добавили, что общие потери противника на Запорожском направлении составили до 90 солдат ВСУ, а также четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Акация», а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта в Запорожской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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