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17:01, 20 января 2023Силовые структуры

У российского браконьера изъяли живых крабов на 2 миллиона рублей

В Мурманске пограничники ФСБ изъяли у браконьера живых крабов на 2 миллиона рублей

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Мурманске сотрудники пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району изъяли у браконьера 141 камчатского краба на сумму более двух миллионов рублей. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает ТАСС.

Правоохранители обнаружили незаконно добытых крабов при попытке их транспортировки. В отношении браконьера возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство») КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») УК РФ.

Камчатских крабов выпустили обратно в море.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области браконьеры получили сроки за убийство медведицы и медвежат.

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Илона Палей
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У российского браконьера изъяли живых крабов на 2 миллиона рублей
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