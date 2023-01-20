Школьница пришла в класс и умерла от укуса черной мамбы

The Herald: смертельно ядовитая черная мамба укусила школьницу в классе

Школьница в зимбабвийском регионе Центральный Машоналенд пришла на урок и умерла от укуса смертельно ядовитой змеи. Об этом сообщает The Herald.

17-летняя Мелоди Чипутура вернулась в класс после занятий спортом вместе с другими учениками. Когда она зашла в помещение и села на свое место, черная мамба укусила ее в бедро. Другие ученики запаниковали, некоторые из них выпрыгнули в окно. Мальчики вывели одноклассницу на улицу и начали звать на помощь.

Другие ученики сразу убили змею. Врачи не успели оказать Чипутуре медицинскую помощь: девушка скончалась по дороге в больницу. Ее похоронили в деревне Каньемба. Одноклассникам погибшей окажут психологическую помощь.

Отец погибшей Джозеф Чипутура приехал в клинику, куда доставили его дочь, через 20 минут после произошедшего. «Нам позвонили через десять минут после того, как ее укусила змея. Когда мы приехали в клинику, было уже слишком поздно. В это трудно поверить, и об этом больно думать. Я не понимаю, как змея попала в класс», — заявил мужчина.

Директор школы Кристофер Муренга сказал, что тоже не понимает, каким образом змея оказалась в классе. Он подчеркнул, что у Мелоди был большой потенциал и она любила учиться. Девушка мечтала стать психологом.

Черная мамба — африканская змея, вырастающая до трех метров в длину. Ее яд считается очень опасным. Пострадавший испытывает жгучую боль, место укуса распухает, развивается периферический паралич. Без противоядия летальный исход неизбежен. Для гибели человека достаточно двух капель яда черной мамбы. Эта рептилия одна из самых опасных в мире. Черные мамбы считаются агрессивными, но стараются прятаться от человека. В случае угрозы они стремятся скрыться.

Ранее сообщалось, что мужчина, умиравший после укуса ядовитой змеи, перед смертью отправил жене трогательное голосовое сообщение, в котором признался ей в любви. Когда она получила его и написала мужу ответ, он уже умер.