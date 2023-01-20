В Анкаре ответили на предложение Болтона пересмотреть членство Турции в НАТО

Пресс-секретарь Эрдогана осудил предложение Болтона пересмотреть членство Турции в НАТО

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын ответил на предложение бывшего помощника по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джона Болтона пересмотреть членство Турции в НАТО. Об этом он написал в своем Twitter.

Калын заявил, что бесполезно пытаться контролировать «демократическую волю турецкого народа». «Прошли те времена, когда вы играли в губернатора колонии», — подчеркнул пресс-секретарь турецкого лидера .

По его словам, ранее Болтон признал, что принимал участие в планировании государственных переворотов в других государствах.

Ранее Болтон призвал поставить под вопрос членство Турции в Североатлантическом альянсе из-за позиции властей этой страны в отношении России. Он выразил сожаление, что торговые и военные партнеры Москвы «еще не покинули ее в час нужды», включая Турцию, которая отказалась занять жесткую антироссийскую позицию по теме конфликта на Украине.

