Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:00, 20 января 2023Бывший СССР

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Вашингтон передаст Киеву оборудования на 2,5 миллиарда долларов.

В пакет помощи вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 транспортных средства с противоминной защитой MRAP, 350 военных внедорожников HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, 6 командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.

Кроме этого, Вооруженные силы Украины получат восемь систем ПВО Avenger, боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, более 100 тысяч артиллерийских снарядов, ракеты к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также более трех миллионов патронов.

19 января заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США пока не видят смысла передавать Киеву танки Abrams. По ее словам, на данном этапе все упирается в проблемы с высокой стоимостью поддерживания этих танков в боеспособном состоянии и невозможностью обслуживать их на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Умер певец и гитарист Дэвид Кросби
Стало известно о тайной встречи в Киеве главы ЦРУ с Зеленским
Москвичи предложили рецепты «идеальных сырников»
Подросток нашел тела соседей спустя полтора года после их смерти
В Германии предостерегли от поставок тяжелого оружия Украине
США заподозрили в подготовке новой войны с крупным государством
В ООН резолюцию о трибунале по России назвали PR-ходом
Германия предостерегла Польшу от передачи танков Украине
Экономисты оценили шансы замены доллара другой валютой-гегемоном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.