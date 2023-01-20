США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов

США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Вашингтон передаст Киеву оборудования на 2,5 миллиарда долларов.

В пакет помощи вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 транспортных средства с противоминной защитой MRAP, 350 военных внедорожников HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, 6 командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.

Кроме этого, Вооруженные силы Украины получат восемь систем ПВО Avenger, боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, более 100 тысяч артиллерийских снарядов, ракеты к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также более трех миллионов патронов.

19 января заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США пока не видят смысла передавать Киеву танки Abrams. По ее словам, на данном этапе все упирается в проблемы с высокой стоимостью поддерживания этих танков в боеспособном состоянии и невозможностью обслуживать их на Украине.

