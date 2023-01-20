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12:32, 20 января 2023Россия

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об установке систем ПВО в Москве

Пресс-секретарь Путина переадресовал в Минобороны вопрос об установке систем ПВО в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вопрос об установке в Москве систем противовоздушной обороны (ПВО) стоит адресовать в Министерство обороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, именно это ведомство отвечает за безопасность страны и столицы. «Я хочу вас полностью переадресовать в наше Министерство обороны», — заявил Песков.

Ранее в социальных сетях и мессенджере Telegram появились фотографии военной техники, устанавливаемой вблизи жилых домов и на их крышах. В Госдуме называли подобные публикации фейками — член комитета по обороне Госдумы Евгений Лебедев заявил, что изображения с военной техникой являются монтажом.

20 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. В восьми расположенных рядом с Украиной регионах действует средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности. В остальных субъектах действует режим базовой готовности.

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Марк Леонов
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