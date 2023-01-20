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04:56, 20 января 2023Мир

Глава Пентагона не смог уговорить Германию передать танки Украине

CNN: глава Пентагона не смог уговорить Германию передать танки Украине
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Greg Nash / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин не смог уговорить министра обороны Германии Бориса Писториуса передать немецкие танки Украине. Об этом стало известно телеканалу CNN от источников в американской администрации.

Отмечается, что вопрос с танками все еще не решен перед встречей на базе Рамштайн, которая должна состояться в пятницу. По мнению источников, если Берлин изменит свое решение, несмотря на усилия Остина, то это «было бы удивительно».

Как рассказал один из высокопоставленных представителей американской администрации, Германия рассчитывает получить от США танки взамен тех, что отправят на Украину, и не желает рассматривать какие-либо другие варианты.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц согласился передать немецкие танки Украине, если США также начнут осуществлять поставки танков Abrams.

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Марина Совина
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