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14:48, 20 января 2023Силовые структуры

Российский пожарный получил 13 лет колонии за взятки на 29 миллионов рублей

Экс-начальник пожарной службы МЧС по ЗАТО Межгорье получил 13 лет за взятки на 29 млн руб.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Республике Башкортостан суд приговорил к 13 годам колонии экс-начальника спецуправления федеральной пожарной службы МЧС России по ЗАТО Межгорье за 70 коррупционных преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Подсудимый признан виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении чужого имущества. Ему также назначен штраф в 65 миллионов рублей. Он лишен права занимать должности на госслужбе в течение семи лет после отбытия наказания.

Суд установил, что он совершил махинации с выплатами материальной помощи подчиненным на общую сумму 58 миллионов рублей. С 2016-го по 2017 год начальник пожарной службы получил от 68 сотрудников 29 миллионов рублей в качестве взяток за выдачу им матпомощи якобы на оплату дорогостоящего лечения и дорогостоящих лекарств, а также покровительство. Также осужденный выписывал матпомощь себе. Преступления выявила военная контрразведка ФСБ и управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан.

Экс-пожарный не признал вину.

Следователь внес в МЧС России представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и усилении контроля за процедурой выплат сотрудникам.

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Любовь Ширижик
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