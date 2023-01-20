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08:30, 20 января 2023Россия

Рогов рассказал о десятках перешедших на сторону России солдатах ВСУ

Владимир Рогов: как минимум несколько десятков солдат ВСУ перешли на сторону РФ за месяц

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что за месяц как минимум несколько десятков украинских солдат перешли на сторону Вооруженных сил (ВС) России на запорожском направлении. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о солдатах территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых «силой заставили воевать». «Резко увеличилось число переходов с середины декабря», — отметил Рогов. По его словам, факты перехода стали «регулярным явлением на запорожском направлении».

Глава движения «Мы вместе с Россией» добавил, что по отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям. «Если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. В принципе, таких людей уже немало, даже есть люди, кто уже воюет с нашей стороны», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта в Запорожской области.

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Марина Совина
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