Музыкальную группу Tor Band признали экстремистским формированием в Белоруссии

Комитет госбезопасности Белоруссии признал музыкальную группу Tor Band экстремистским формированием. Об этом сообщается на сайте МВД Белоруссии, где музыкальный коллектив внесен в перечень организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, передает ТАСС.

Группа была основана в период президентских выборов в 2020 году в Рогачеве (Гомельская область). Участники коллектива исполняли песни протестного характера, а также подвергались административным взысканиям.

«Группа граждан, объединенных в музыкальный коллектив под названием Tor Band в составе: Головач Д. В., Бурло Е. В., Яремчик А. К., Головач Ю. А., осуществляет экстремистскую деятельность», — говорится на сайте ведомства.

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