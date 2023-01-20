«Дочка» «Роснефти» поддержала исследование роста численности сибирского соболя
Ученые Государственного природного заповедника «Центральносибирский» подвели итоги изучения сибирского соболя на территории Эвенкийского района Красноярского края. Исследования, организованные при грантовой поддержке «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» (дочернее предприятие «Роснефти»), позволили актуализировать состояние популяции соболя на лесных территориях после многолетних пожаров.
Установлено, что на протяжении последних 5 лет на территории Эвенкии численность соболя растет и достигает около 160 тысяч особей, а средняя плотность — 4 особи на 1000 гектаров. По мнению экологов, этому способствует рост кормовой базы зверька – обилие грызунов и растительности, а также низкий уровень антропогенного воздействия.
Ученые также выяснили, что лесные пожары играют двоякую роль в популяции соболя. На восстанавливающихся после пожара площадях расширяются местообитания этого зверя. Это объясняется тем, что на выгоревших территориях начинают массово расти различные виды злаковых — основного корма для мышевидных грызунов. После обширных возгораний нарушается структура местообитаний, меняется кормовая база, что приводит к уменьшению плотности популяции соболя. Значительные открытые пространства, возникающие в этих случаях, являются для него нетипичными биотопами, которых он старается избегать. Активное расселение зверьков на зарастающих гарях подтверждают фотоловушки, установленные специалистами заповедника.
У соболей были взяты биометрические данные, определен половой состав. Исследования показали, что соболь — эврифаг — животное, которое питается пищей животного и растительного происхождения (мелкими грызунами, кедровым орехом, боровой птицей). В рационе соболя грызуны занимают более 70 процентов, остальное приходится на орехи и ягоды. У взрослых соболей отмечается преимущественно оседлый образ жизни, при отсутствии кормов встречаются миграции, коридоры которых проходят вдоль рек.
В целом, проведенные исследования подтверждают тенденцию к увеличению численности соболя в Эвенкии.