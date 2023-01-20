«Дочка» «Роснефти» поддержала исследование роста численности сибирского соболя

Благодаря гранту «дочки» «Роснефти» ученые подтвердили рост численности сибирского соболя

Ученые Государственного природного заповедника «Центральносибирский» подвели итоги изучения сибирского соболя на территории Эвенкийского района Красноярского края. Исследования, организованные при грантовой поддержке «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» (дочернее предприятие «Роснефти»), позволили актуализировать состояние популяции соболя на лесных территориях после многолетних пожаров.

Установлено, что на протяжении последних 5 лет на территории Эвенкии численность соболя растет и достигает около 160 тысяч особей, а средняя плотность — 4 особи на 1000 гектаров. По мнению экологов, этому способствует рост кормовой базы зверька – обилие грызунов и растительности, а также низкий уровень антропогенного воздействия.

Ученые также выяснили, что лесные пожары играют двоякую роль в популяции соболя. На восстанавливающихся после пожара площадях расширяются местообитания этого зверя. Это объясняется тем, что на выгоревших территориях начинают массово расти различные виды злаковых — основного корма для мышевидных грызунов. После обширных возгораний нарушается структура местообитаний, меняется кормовая база, что приводит к уменьшению плотности популяции соболя. Значительные открытые пространства, возникающие в этих случаях, являются для него нетипичными биотопами, которых он старается избегать. Активное расселение зверьков на зарастающих гарях подтверждают фотоловушки, установленные специалистами заповедника.

У соболей были взяты биометрические данные, определен половой состав. Исследования показали, что соболь — эврифаг — животное, которое питается пищей животного и растительного происхождения (мелкими грызунами, кедровым орехом, боровой птицей). В рационе соболя грызуны занимают более 70 процентов, остальное приходится на орехи и ягоды. У взрослых соболей отмечается преимущественно оседлый образ жизни, при отсутствии кормов встречаются миграции, коридоры которых проходят вдоль рек.

В целом, проведенные исследования подтверждают тенденцию к увеличению численности соболя в Эвенкии.

