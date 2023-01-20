Преступления нацистов на Ставрополье в годы войны признали геноцидом

Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в период ВОВ, погибли 28 тысяч

Ставропольский краевой суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), когда в результате массовых убийств погибли 28 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято по заявлению прокурора региона о признании военными преступлениями, направленными против человечности, действия оккупационных властей и их пособников.

Из материалов суда следует, что с августа 1942-го по январь 1943 года нацисты массово уничтожали советских граждан и военнопленных, расстреливая и истязая жестокими пытками.

Ранее факты геноцида были признаны судами Ростовской, Орловской, Ленинградской, Брянской и Псковской областей, а также Крыма.